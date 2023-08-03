Месси и Бускетс — в стартовом составе «Интер Майами» на матч Кубка Лиг с «Орландо Сити»

В матче 1/16 финала Кубка Лиг встретятся американские «Интер Майами» и «Орландо Сити». Команды будут играть на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Аллен, Миллер, Кривцов, Йедлин, Кремаски, Арройо, Бускетс, Тэйлор, Месси, Мартинес.
В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В свою очередь, «Орландо Сити» возглавил группу Юг 2. Команда выиграла у «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и у мексиканского «Сантос Лагуна» (3:2).
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