Луческу рассказал, почему хочет, чтобы «Динамо» играло матчи ЛК в Румынии, а не в Польше

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему хочет, чтобы клуб играл еврокубковые матчи в Румынии.

«Да, это официально. Это была моя инициатива играть в «Джулешти», потому что в прошлом году с Польшей было очень сложно, дистанции были очень большими. Во-вторых, ставлю на болельщиков «Рапида», которые любят футбол и не упустят возможности присутствовать на нашем матче. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Мы очень долго играем без болельщиков… совсем нет. Мы должны попытаться сыграть с болельщиками. В Бухаресте украинцев ещё больше. Стадион создаёт чрезвычайно приятную и благоприятную атмосферу для футбола. Я тоже возвращаюсь домой», — приводит слова Луческу AS.ro.

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Динамо» встретится с победителем пары «Арис» — «Арарат-Армения».

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