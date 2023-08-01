Мирча Луческу: Ярмоленко нужно больше времени, чтобы привыкнуть к чемпионату Украины

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил дебют Андрея Ярмоленко после возвращения в киевский клуб в матче с «Минаем» (4:1).

«Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивен. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то что присоединился к команде позже и не прошёл всю подготовку.

Его отношение к процессу и коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность с таким опытом, как у него», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Ранее Ярмоленко выступал за «Аль-Айн», «Вест Хэм» и дортмундскую «Боруссию».