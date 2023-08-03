Тренер «Рубина» Рахимов: там, где «Спартак», всегда ажиотаж присутствует, и это нормально

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в Казани в субботу, 5 августа. Начало игры — в 17:30 мск.

«Спартак» последним сыграл в этом туре — можно ли сказать, что у «Рубина» есть преимущество в плане подготовки? Я не вижу, в чём именно преимущество. За эти дни можно спокойно восстановиться. Это не игра через два дня на третий. Этих дней достаточно для восстановления.

Готовы ли к тому, что после этой игры будет большое обсуждение? Обсуждение будет всегда, тем более это «Спартак». И если «Спартак» приезжает в Казань, понятно, что вокруг матча будет много разговоров и ажиотажа. Там, где «Спартак», всегда этот ажиотаж присутствует, и это нормально. Но всё-таки мы не первый день в футболе и в такой степени это на нас не должно влиять», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».