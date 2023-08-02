Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о стабильности команды в новом сезоне
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о стабильности команды в новом сезоне. По его мнению, стабильность красно-белых — это вопрос времени, ведь сейчас в команде собрано множество молодых игроков.
«За счёт чего может появиться стабильность у «Спартака» в новом сезоне? Это вопрос по тактике и игре, который лучше задать тренеру. Он ответит подробнее и яснее.
Моё личное мнение, что у нас команда достаточно молодая — в ней много молодых игроков. Очень талантливых и способных, но ещё пока молодых. Я думаю, это вопрос времени, что команда сыграется и стабилизируется. В дальнейшем обязательно должны прибавить», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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