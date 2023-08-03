Лионель Месси отметился забитым мячом за «Интер Майами» в матче Кубка Лиг
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Лиг, в котором встречаются американские «Интер Майами» и «Орландо Сити». Команды играют на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). «Интер Майами» выигрывает со счётом 1:0.
Кубок Лиг MLS + MX. 1/8 финала
03 августа 2023, четверг. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
2-й тайм
2 : 1
Орландо Сити
Орландо, США
1:0 Месси – 7' 1:1 Араухо – 17' 2:1 Мартинес – 51'
На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Лионель Месси.
В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В свою очередь, «Орландо Сити» возглавил группу Юг 2. Команда выиграла у «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и у мексиканского «Сантос Лагуна» (3:2).
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