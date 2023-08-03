Георгий Черданцев: несправедливо, что Буффон не получил «Золотой мяч»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что Джанлуиджи Буффон несправедливо не стал обладателем «Золотого мяча».

«Считаю большой несправедливостью тот факт, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы, а с появлением интернета и соцсетей с этим всё стало только хуже. Рекламных площадок стало больше, а рекламных лиц – меньше. Вратари для маркетинговых директоров больших компаний ― почти никто. Только если они не вытворяют чудеса, не куролесят в воротах, как Гроббелар, которого я любил в детстве, или Жан-Мари Пфафф», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.