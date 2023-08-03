Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Лионеля Месси принёс «Интер Майами» победу над «Орландо» в матче Кубка Лиг

Дубль Лионеля Месси принёс «Интер Майами» победу над «Орландо» в матче Кубка Лиг
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты завершился матч 1/16 финала Кубка Лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Орландо Сити». Команды сыграли на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). «Интер Майами» одолел соперников со счётом 3:1.

На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Лионель Месси. На 71-й минуте аргентинец оформил дубль. Также с пенальти за победителей забил Хосеф Мартинес на 51-й минуте. У гостей единственный игрок дважды отличился. Сесара Араухо забил на 17-й и 90+8-й минутах встречи, но второй забитый мяч отменили после просмотра ВАР.

В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В свою очередь, «Орландо Сити» возглавил группу Юг 2. Команда выиграла у «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и у мексиканского «Сантос Лагуна» (3:2).

Кубок Лиг MLS + MX. 1/8 финала
03 августа 2023, четверг. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
3 : 1
Орландо Сити
Орландо, США
1:0 Месси – 7'   1:1 Араухо – 17'   2:1 Мартинес – 51'   3:1 Месси – 72'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023