В Коста-Рике футболист погиб в результате жестокого нападения крокодила

Футболист любительского клуба «Депортиво Рио Канья» из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис стал жертвой жестокого нападения крокодила. Об этом сообщает Marca.

«К сожалению, крокодил потопил его в реке Каньяс, но неизвестно, утонул игрок или скончался из-за давления, которое на него оказало животное.

Жители Санта-Крус рассказали нам, что молодой человек занимался физическими упражнениями, после чего решил искупаться, в связи с чем и прыгнул с моста в реку», — сообщили в полиции Коста-Рики.

Чтобы найти труп футболиста, полиции пришлось застрелить крокодила. В Коста-Рике уже прошли похороны Ортиса.

«Покойся с миром, Чучо, мы разделяем горе твоей семьи. Мы будем скучать по тебе. Ты забираешь часть каждого из нас, наш дорогой друг. Сегодня очень тяжёлый день для всех. Ты всегда будешь жить в наших сердцах, Чучо. Лети высоко», — гласит заявление «Депортиво Рио Канья».