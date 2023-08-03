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Кузьмичёв объяснил, почему «Спартаку» нужен новый левый защитник

Кузьмичёв объяснил, почему «Спартаку» нужен новый левый защитник
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв объяснил, почему руководство красно-белых должно заняться поиском и приобретением нового левого защитника.

«Спартаку» в любом случае на позицию левого защитника нужен левоногий игрок. Понятно, что Хлусевич правша. Да, он может сыграть на позиции левого защитника, но если для атаки это не так критично, то в защите рабочая нога должна быть левая. Классен не соответствует уровню левого защитника «Спартака», поэтому на эту позицию нужен игрок», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По информации СМИ, «Спартак» достиг договорённости о переходе защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Другой игрок левого фланга обороны красно-белых Томаш Тавареш получил тяжёлую травму.

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