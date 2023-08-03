Победный дубль Месси — в видеообзоре матча «Интер Майами» — «Орландо Сити»

3 августа состоялся матч 1/16 финала американского Кубка лиг, в котором встречались «Интер Майами» и «Орландо Сити». Команды сыграли на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Игра завершилась победой «Интер Майами» со счётом 3:1.
Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN FC
На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Лионель Месси. На 71-й минуте аргентинец оформил дубль. Также с пенальти за победителей забил Йозеф Мартинес на 51-й минуте. У гостей единственный игрок дважды отличился. Сесар Араухо забил на 17-й и 90+8-й минутах встречи, но второй забитый мяч отменили после просмотра VAR.
В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В свою очередь, «Орландо Сити» возглавил группу Юг 2. Команда выиграла у «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и у мексиканского «Сантос Лагуна» (3:2).
- 3 августа 2023
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