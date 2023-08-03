Безбородов не получил назначения на матч 3-го тура РПЛ после скандала с «Ахматом» и ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов не получил назначения на какой-либо матч 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024 после работы на игре прошлого тура между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА (2:3), которая носила скандальный характер из-за нескольких решений судьи.

Сегодня РФС объявил имена арбитров на все игры 3-го тура РПЛ. Безбородов не будет работать ни главным судьёй, ни арбитром на VAR.

В матче «Ахмата» и ЦСКА Безбородов удалил трёх футболистов, а также назначил пять 11-метровых ударов. Все голы в игре были забиты с пенальти.

Особое внимание привлёк эпизод в концовке первого тайма матча, когда Безбородов удалил защитника ЦСКА Милана Гаича уже после того, как игрок «Ахмата» пробил пенальти, назначенный за нарушение сербского футболиста.