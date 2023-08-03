Новый вратарь «Зенита» Адамов высказался о конкуренции с Кержаковым и Васютиным

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о конкуренции с другими вратарями команды Михаилом Кержаковым и Александром Васютиным, пообещав, что постарается сделать всё от себя зависящее.

«Конкуренция с Кержаковым? Не забывал бы и Васютина. Он тоже качественный вратарь, как и Миша. Поэтому к конкуренции я был готов изначально. Всегда к ней готов. Постараюсь сделать всё от меня зависящее.

В плане организации «Зенит» похож на «Краснодар». В «Сочи» было поскромнее», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи». В обратном направлении отправился голкипер Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.