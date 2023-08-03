Адамов: была мысль созвониться с Малафеевым, чтобы получить благословение на номер

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов рассказал, как принял решение взять себе в новой команде 16-й номер. Вратарь признался, что у него была мысль созвониться для обсуждения этого решения с экс-игроком петербуржцев Вячеславом Малафеевым.

«В низших лигах я действительно один раз забил гол. Но, считаю, что в первую очередь надо выполнять вратарскую работу, а голы пусть забивают другие. Сделаю всё возможное, чтобы помогать команде.

Мне очень понравилась чёрная форма «Зенита» — вратарская. Она подчёркивает нашу позицию.

Благословение от Малафеева на номер? Была мысль созвониться, но в последний момент передумал. До этого никогда 16-й номер не носил», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.