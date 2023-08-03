Адамов: была мысль созвониться с Малафеевым, чтобы получить благословение на номер
Поделиться
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов рассказал, как принял решение взять себе в новой команде 16-й номер. Вратарь признался, что у него была мысль созвониться для обсуждения этого решения с экс-игроком петербуржцев Вячеславом Малафеевым.
«В низших лигах я действительно один раз забил гол. Но, считаю, что в первую очередь надо выполнять вратарскую работу, а голы пусть забивают другие. Сделаю всё возможное, чтобы помогать команде.
Мне очень понравилась чёрная форма «Зенита» — вратарская. Она подчёркивает нашу позицию.
Благословение от Малафеева на номер? Была мысль созвониться, но в последний момент передумал. До этого никогда 16-й номер не носил», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:38
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:19
-
11:15
Партнерский контент