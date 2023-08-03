Сборная Марокко эмоционально отпраздновала выход в плей-офф женского ЧМ-2023

Футболистки сборной Марокко ярко отпраздновали выход в плей-офф женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.
Фото: Скриншот трансляции
Сразу после победы над Колумбией в 3-м туре группового этапа (1:0) марокканские футболистки собрались на поле и смотрели концовку матча Германии и Южной Кореи на своих телефонах. Та встреча завершилась вничью, 1:1, что позволило марокканкам выйти в плей-офф. Некоторые из игроков сборной Марокко не смогли сдержать слёз от счастья.
Фото: Скриншот трансляции
Марокко стало первой арабской страной в истории, чья национальная команда смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. До этого подобное не удавалось ни одной из стран региона.
Отметим, что Германия, благодаря провалу которой Марокко вышло в плей-офф, не сыграет в матчах на вылет на женском чемпионате мира впервые в истории.
- 3 августа 2023
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