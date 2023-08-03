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Германия впервые в истории не вышла из группы на женском чемпионате мира

Германия впервые в истории не вышла из группы на женском чемпионате мира
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Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира.

Серия немок оборвалась на мировом первенстве 2023 года, где Германия заняла третье место в группе с Колумбией, Марокко и Южной Кореей. До этого немецкая национальная команда всегда доходила как минимум до четвертьфинала женского чемпионата мира.

Сборная Германии дважды в своей истории выигрывала женский чемпионат мира по футболу. Это случалось в 2004 и 2007 годах. В 1995 году немки брали серебряные медали мирового первенства.

Германия вылетела с чемпионата мира в день проведения последнего тура группового этапа. Немки в своём матче не смогли обыграть Южную Корею (1:1), а в параллельной игре Марокко обыграло Колумбию (1:0). В активе африканской страны стало шесть очков, у немок лишь четыре.

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