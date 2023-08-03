«Зенит» подтвердил расставание с Малкомом

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
Как сообщает пресс-служба клуба, «Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу 26-летнего бразильца в команду из Саудовской Аравии.
Сине-бело-голубые поблагодарили Малкома за годы, проведённые в Петербурге, и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.
В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
- 3 августа 2023
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