Испанский форвард Сольдадо объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий Роберто Сольдадо объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго. Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», — заявил футболист у себя в соцсетях.

38-летний Роберто Сольдадо выступал за «Реал» Мадрид, «Осасуну», «Хетафе», «Тоттенхэм Хотспур», «Вильярреал», «Фенербахче», «Гранаду», «Леванте» и «Валенсию», за которую он провёл больше всего матчей. Роберто получал вызовы в сборную Испании, сыграв за неё 10 игр и забив семь голов.