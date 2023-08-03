Испанский форвард Сольдадо объявил о завершении карьеры
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Испанский нападающий Роберто Сольдадо объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго. Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», — заявил футболист у себя в соцсетях.
38-летний Роберто Сольдадо выступал за «Реал» Мадрид, «Осасуну», «Хетафе», «Тоттенхэм Хотспур», «Вильярреал», «Фенербахче», «Гранаду», «Леванте» и «Валенсию», за которую он провёл больше всего матчей. Роберто получал вызовы в сборную Испании, сыграв за неё 10 игр и забив семь голов.
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