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«Валенсия» объявила об уходе Эдинсона Кавани

«Валенсия» объявила об уходе Эдинсона Кавани
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Уругвайский нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани покинул команду. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«Спасибо за всё. «Месталья» и «Валенсия» всегда будут твоим домом. Удачи в следующем этапе карьеры», — говорится в заявлении «Валенсии».

Ранее появилась информация, что Кавани может пополнить состав аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

Лино забивает со скидки Кавани.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Кавани начал профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.

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