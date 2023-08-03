Грузинское «Торпедо» обыграло «Актобе», но вылетело из Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между казахстанским «Актобе» и грузинским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Актобе» со счётом 4:1.
Счёт в матче открыл 21-летний полузащитник «Актобе» Максим Самородов на 31-й минуте. Во втором тайме футболист «Торпедо» Георгий Арабидзе отквитал один гол, а вскоре после этого грузинская команда вышла вперёд — отличился 25-летний нападающий Ираклий Бугридзе. Ближе к концу матча за второе предупреждение был удалён защитник грузинской команды Ника Сандохадзе, заработавший две жёлтые в течение трёх минут.
Отметим, что в составе казахстанской команды играл россиянин Дмитрий Яшин. 30-летний защитник провёл на поле полный матч, не записав на свой счёт результативных действий.
- 3 августа 2023
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