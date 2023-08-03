Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри — об интересе «ПСЖ»: слухи меня не волнуют, я хочу остаться в «Барселоне»

Педри — об интересе «ПСЖ»: слухи меня не волнуют, я хочу остаться в «Барселоне»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал информацию, что им интересуется «ПСЖ», который этим летом возглавил экс-тренер каталонцев Луис Энрике.

«Потребуется приложить много усилий, чтобы убедить меня покинуть «Барсу». Я хочу остаться здесь, слухи меня не интересуют. Я останусь здесь ещё на много лет, в клубе моей мечты. Моя цель — стать капитаном команды и играть на новом «Камп Ноу», — цитирует Педри журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет подписать 20-летнего Педри. Отмечалось, что 53-летний специалист видит в испанском футболисте идеальную замену полузащитнику парижан Марко Верратти, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Главный тренер «ПСЖ» хочет подписать Педри любой ценой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023