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«Арис» выбил «Арарат-Армения» из Лиги конференций

«Арис» выбил «Арарат-Армения» из Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между футбольным клубом «Арарат-Армения» и греческим «Арисом». Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Первый матч между этими командами завершился вничью, со счётом 1:1.

В первом тайме команды не смогли отметиться результативными действиями, отметившись только несколькими жёлтыми карточками. Только ближе к концу встречи, на 80-й минуте, бразильский защитник «Ариса» Фабиано смог забить гол, не позволив российскому голкиперу армянского клуба Всеволоду Ермакову оформить «сухой» матч. Этот гол остался единственным в матче.

В следующем квалификационном раунде «Арис» сыграет с киевским «Динамо». Первый матч пройдёт 10 августа в Греции.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 21:15 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
1 : 0
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Фабиано – 80'
Комментарии
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