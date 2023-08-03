«Арис» выбил «Арарат-Армения» из Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между футбольным клубом «Арарат-Армения» и греческим «Арисом». Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Первый матч между этими командами завершился вничью, со счётом 1:1.

В первом тайме команды не смогли отметиться результативными действиями, отметившись только несколькими жёлтыми карточками. Только ближе к концу встречи, на 80-й минуте, бразильский защитник «Ариса» Фабиано смог забить гол, не позволив российскому голкиперу армянского клуба Всеволоду Ермакову оформить «сухой» матч. Этот гол остался единственным в матче.

В следующем квалификационном раунде «Арис» сыграет с киевским «Динамо». Первый матч пройдёт 10 августа в Греции.