«Ноттингем» сделал предложение «Роме» по Ибаньесу

«Ноттингем Форест» сделал официальное предложение итальянской «Роме» по покупке Рожера Ибаньеса в размере € 25 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ведутся переговоры по достижению соглашения, английский клуб настаивает на бразильском центральном защитнике.
24-летний Рожер Ибаньес уже четыре сезона принадлежит «Роме», которая выкупила игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более ста матчей за римский клуб. В прошлом сезоне бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.
Английский «Ноттингем» недавно приобрёл Энтони Элангу из «Манчестер Юнайтед», Криса Вуда из «Ньюкасла», а также на правах свободного агента клуб пополнил Ола Айна.
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