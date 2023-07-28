«Ювентус» хочет арендовать Ремо Фройлера у «Ноттингем Форест»

Швейцарский полузащитник «Нотингем Форест» Ремо Фройлер может стать игроком «Ювентуса», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, швейцарец может пополнить состав «Ювентуса» в качестве игрока аренды. Соглашении может включать в себя опцию выкупа.

Фройлер перешёл в «Нотингем» год назад. По сведениям журналистов, сумма сделки между командами составила около € 9 млн + бонусы. Причина перехода швейцарского футболиста в «Ноттингем Форест» кроется в том, что он хотел начать новую главу в своей футбольной карьере.

Игрок центра полузащиты в прошлом сезоне сыграл в 28 матчах в английской Премьер-лиге. На его счету нет ни одного результативного действия. Также он заработал четыре жёлтые карточки.