«Ювентус» хочет арендовать Ремо Фройлера у «Ноттингем Форест»
Поделиться
Швейцарский полузащитник «Нотингем Форест» Ремо Фройлер может стать игроком «Ювентуса», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, швейцарец может пополнить состав «Ювентуса» в качестве игрока аренды. Соглашении может включать в себя опцию выкупа.
Фройлер перешёл в «Нотингем» год назад. По сведениям журналистов, сумма сделки между командами составила около € 9 млн + бонусы. Причина перехода швейцарского футболиста в «Ноттингем Форест» кроется в том, что он хотел начать новую главу в своей футбольной карьере.
Игрок центра полузащиты в прошлом сезоне сыграл в 28 матчах в английской Премьер-лиге. На его счету нет ни одного результативного действия. Также он заработал четыре жёлтые карточки.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
08:10
-
07:59
-
07:57
-
07:50
-
07:40
-
07:40
-
07:26
-
07:12
-
07:10
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:18
-
05:59
-
05:53
-
05:48
-
05:42
-
05:38
-
05:09
-
04:20
-
04:14
-
04:05
-
03:25
-
02:03
-
01:43
-
01:19
-
01:18
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:22
-
00:21
Партнерский контент