«Дебрецен» победил «Алашкерт» в серии пенальти

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между футбольным клубом «Дебрецен» из Венгрии и армянским «Алашкертом». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой венгров со счётом 1:0.
На 18-й минуте встречи «Алашкерт» вышел вперёд благодаря голу россиянина Виталия Устинова. Стоит отметить, что этот гол стал вторым для российского защитника в квалификационных раундах Лиги конференций. Затем, на 67-й минуте, нигерийский полузащитник Фатай удвоил преимущество армянского клуба. Но спустя 10 минут бывший игрок московского «Динамо» Балаж Джуджак отыграл один мяч, переведя матч в дополнительное время. К концу основного времени «Алашкерт» остался вдесятером, поле покинул Леван Куталия, заработав прямую красную карточку.
Исход двухматчевого противостояния решался в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался «Дебрецен» (3:1).
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