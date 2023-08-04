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«Дебрецен» победил «Алашкерт» в серии пенальти

«Дебрецен» победил «Алашкерт» в серии пенальти
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между футбольным клубом «Дебрецен» из Венгрии и армянским «Алашкертом». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой венгров со счётом 1:0.

На 18-й минуте встречи «Алашкерт» вышел вперёд благодаря голу россиянина Виталия Устинова. Стоит отметить, что этот гол стал вторым для российского защитника в квалификационных раундах Лиги конференций. Затем, на 67-й минуте, нигерийский полузащитник Фатай удвоил преимущество армянского клуба. Но спустя 10 минут бывший игрок московского «Динамо» Балаж Джуджак отыграл один мяч, переведя матч в дополнительное время. К концу основного времени «Алашкерт» остался вдесятером, поле покинул Леван Куталия, заработав прямую красную карточку.

Исход двухматчевого противостояния решался в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался «Дебрецен» (3:1).

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Окончен
1 : 2
3 : 1
Алашкерт
Мартуни, Армения
0:1 Устинов – 18'   0:2 Fatai – 67'   1:2 Джуджак – 77'
Удаления: нет / Куталия – 87'
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