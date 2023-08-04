«Дебрецен» победил «Алашкерт» в серии пенальти

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между футбольным клубом «Дебрецен» из Венгрии и армянским «Алашкертом». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой венгров со счётом 1:0.

На 18-й минуте встречи «Алашкерт» вышел вперёд благодаря голу россиянина Виталия Устинова. Стоит отметить, что этот гол стал вторым для российского защитника в квалификационных раундах Лиги конференций. Затем, на 67-й минуте, нигерийский полузащитник Фатай удвоил преимущество армянского клуба. Но спустя 10 минут бывший игрок московского «Динамо» Балаж Джуджак отыграл один мяч, переведя матч в дополнительное время. К концу основного времени «Алашкерт» остался вдесятером, поле покинул Леван Куталия, заработав прямую красную карточку.

Исход двухматчевого противостояния решался в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался «Дебрецен» (3:1).