Малком не согласен с тем, что уровень РПЛ сильно упал

Бывший нападающий «Зенита» Малком высказался об уровне Российской Премьер-Лиги и бомбардирском рекорде. Ранее Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«Кто-то говорит, что уровень РПЛ сильно упал, но я с этим не согласен. В лиге по-прежнему есть «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА – конкуренция велика. Ещё выделю «Ростов» – против них всегда тяжело играть. Поэтому, говоря о прошлом сезоне, скорее бы делал акцент на уровне «Зенита» и лучшей форме в моей карьере. Чемпионат-2021/2022 уже получился неплохим, фундаментом для следующего. Но, конечно, я и представить не мог, что забью больше 20 голов.

Врачи отмечали, что у меня – лучшие физические показатели за четыре года. Да я и сам это понимал: это видно даже в зеркале. В конце лета 2022-го узнал, что стану отцом ­– думаю, это главная причина вдохновения. Выходя на каждую игру, говорил себе, что играю за сына, все голы буду посвящать ему. В конце сезона, особенно после покера в ворота «Крыльев Советов» (5:1), чувствовал, что это ещё не предел возможностей.

После матча в Самаре мне рассказали о рекорде Олега Веретенникова – 25 голов за сезон. Это случилось много-много лет назад – лучшая характеристика рекорда. Конечно, я был бы счастлив его побить, но он не был самоцелью – как и титул лучшего бомбардира. Я не забил в матчах со «Спартаком» (3:2) и «Краснодаром» (2:2), должен был ехать в Оренбург, но малыш Габриэль родился на полторы недели раньше, чем мы думали. Поэтому я отправился в Бразилию. Думаю, вы догадываетесь, что, когда взял малыша на руки, уже не думал о бомбардирском рекорде», — приводит слова Малкома Sports.ru.