Роналду опубликовал пост после выхода команды в плей-офф Клубного кубка арабских чемпионов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход команды в плей-офф Клубного кубка арабских чемпионов.
Напомним, в матче третьего тура с «Замалеком» (1:1), португалец стал автором забитого мяча.
«Квалифицировались! Молодцы, команда», — написал Роналду в своей социальной сети.
По итогам этого матча саудовский клуб занял второе место в группе С, записав в свой актив пять очков в трёх играх. Таким образом, команда сыграет т в плей-офф Клубного кубка арабских чемпионов.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
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