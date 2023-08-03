Бразилец может стать одним из самых результативных форвардов Саудовской Аравии. К этому есть все предпосылки.

Малком может забивать не только в «Зените». У Роналду и Бензема появился конкурент?

Трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» стал самым дорогим в истории Российской Премьер-Лиги. Бразилец перебрался в состав клуба из Саудовской Аравии за € 60 млн. Ранее рекорд принадлежал переходу Халка из состава сине-бело-голубых в «Шанхай СИПГ» за € 56 млн.

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Также переход Малкома в «Аль-Хиляль» вошёл в топ-10 самых дорогих трансферов бразильских футболистов в истории. 26-летний нападающий уже прошёл медосмотр и приступил к тренировкам в составе новой команды, базирующейся в городе Эр-Рияд. Ему достался 77-й номер.

Российский футбол будет скучать по Малкому

В минувшем сезоне форвард помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть Суперкубок и чемпионат России. Он принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и семью результативными передачами. По итогу Малком был признан лучшим игроком РПЛ.

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Бразилец не только регулярно радовал результативностью, но и помогал развивать атаки, восхищая навыками красивой обводки. Бывший футболист «Анжи» и «Ахмата» Лахиялов выразил мнение, что первенство потеряло мастера. Он подчеркнул, что включал телевизор и смотрел российский чемпионат только из-за 26-летнего форварда.

Станет ли Малком звездой чемпионата Саудовской Аравии?

Что ж, теперь бразилец — футболист «Аль-Хиляля». Будет ли он забивать за команду так же много, как за клуб из Санкт-Петербурга? В последнее время чемпионат Саудовской Аравии стал очень популярен. Его уровень заметно повысился из-за трансферов известных игроков.

Впрочем, саудовские клубы понабрали преимущественно атакующих полузащитников и нападающих. Из защитников к ним присоединились пока только латераль «МЮ» Алекс Теллес и Калиду Кулибали («Челси»). Причём последний стал одноклубником Малкома. Поставить на то, что бразилец забьёт больше 18.5 мяча, можно с коэффициентом 1.90.

Бразилец быстро освоится в новом чемпионате

К тому же «Аль-Хиляль» этим летом возглавил опытный Жорже Жезуш. Ему вряд ли потребуется много времени на то, чтобы интегрировать Малкома в состав. Португальский специалист хорошо знаком с чемпионатом Саудовской Аравии. Под его руководством клуб в сезоне-2018/2019 становился обладателем Суперкубка страны.

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В прошлом сезоне Жезуш руководил «Фенербахче». Там он поставил красивый остроатакующий футбол. Благодаря стараниям португальца «жёлтые канарейки» выиграли Кубок Турции и финишировали на втором месте в турнирной таблице первенства страны. За 36 туров они забили целых 87 мячей — больше всех.

Также летом «Аль-Хиляль» приобрёл двух результативных полузащитников — Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Рубена Невеша («Вулверхэмптон»). Они составят Малкому отличное подспорье. Поставить на то, что бразилец в сезоне-2023/2024 в чемпионате Саудовской Аравии отдаст больше 6.5 результативной передачи, можно с коэффициентом 1.85.

Малкому понравится в Саудовской Аравии

При таком раскладе у Малкома есть все шансы стать одним из самых результативных игроков чемпионата Саудовской Аравии. Назначение опытного наставника, предпочитающего остроатакующий стиль игры, а также топовые сокомандники, умеющие создавать моменты, помогут ему в этом. К тому же качество обороны соперников оставляет желать лучшего.

Ставка 1: Малком забьёт больше 18.5 мяча в сезоне-2023/2024 в чемпионате Саудовской Аравии за 1.90.

Ставка 2: Малком отдаст больше 6.5 результативной передачи в сезоне-2023/2024 в чемпионате Саудовской Аравии за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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