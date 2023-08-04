«Выглядит немного странно». Арсен Венгер – о своём памятнике возле стадиона «Арсенала»

Арсен Венгер отреагировал на то, что возле домашнего стадиона «Арсенала» установили статую в его честь.

«Выглядит немного странно смотреть на то, что ты не двигаешься! Но это эмоционально, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба. Так что я счастлив, потому что я там, где я хочу быть.

Меня всегда воодушевляла энергия работы над чем-то большим, чем я. В целом, я чувствую, что мой вклад состоял в том, чтобы сделать этот клуб таким, каким он заслуживает быть: одним из крупнейших клубов в мире. Когда я прихожу сейчас и вижу стадион, я вижу, что моя работа того стоила», — приводит слова Венгера Goal.

Арсен Венгер занимал должность главного тренера «Арсенала» в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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