Каковы шансы «Арсенала» выиграть Суперкубок в матче с «Манчестер Сити»

Суперкубок Англии относится к минувшему сезону, хотя он по большому счёту уже открывает новый. «Манчестер Сити» и «Арсенал» в последние годы участвуют в этом турнире чаще остальных. Если взять 10 последних розыгрышей, то «горожане» в них сыграли пять раз, но стали обладателями трофея только дважды, а «канониры» выиграли во всех четырёх случаях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между собой эти команды разыграли только два Суперкубка Англии. Первый случай был ещё в далёком 1934 году, а второй относительно свеж в памяти и прошёл девять лет назад. Оба матча закончились победой «канониров»: первый со счётом 4:0, а второй – со счётом 3:0.

Обладатель требла не остановится на достигнутом

«Манчестер Сити» может гордо именовать себя сильнейшей командой Европы. «Горожане» в минувшем сезоне оформили требл, а это не самое заурядное событие. Лига чемпионов долгие годы никак не покорялась небесно-голубым, но этим летом команда Гвардиолы в финале с трудом обыграла «Интер».

В Англии её главным соперником был «Арсенал». Долгое время казалось, что именно «канониры» выиграют чемпионский титул, но во второй части сезона они не справились с давлением и позволили «Манчестер Сити» отыграть солидный гандикап.

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал про ситуацию с Венделом.

Логично, что именно «горожан» эксперты видят фаворитами в матче за Суперкубок. Они на дистанции продемонстрировали своё превосходство над «Арсеналом», а также ведут в личных встречах. В минувшем сезоне эти команды встречались трижды — в АПЛ и Кубке Англии. Если в чемпионате небесно-голубые обе встречи выиграли без проблем, то в Кубке им пришлось повозиться.

Коэффициент на то, что «Манчестер Сити» выиграет Суперкубок Англии, составляет 1.42, тогда как на «Арсенал» – 2.96. Победа «горожан» в основное время оценивается в 1.75. А на команду Артеты можно поставить за 4.79.

Суперкубок Англии редко радует голами

Если взглянуть на результаты последних матчей за Суперкубок Англии, то окажется, что они редко были результативными. Только в одном из шести последних розыгрышей команды смогли на двоих забить три и более мяча. Например, год назад «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:3.

Встречаются две команды, которые обладают очень мощной атакой. В прошлом сезоне АПЛ они были единственными, кто в среднем забивал больше двух голов за игру. Логично, что букмекеры от их очной встречи ждут обилия моментов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.76, а тотал меньше идёт за 2.24.

Созин: «Спартак» способен лишить «Зенит» титула чемпиона России.

Ещё один вариант, который подразумевает в себе результативность, – ставка на обе забьют с коэффициентом 1.69. Эксперты предполагают, что счёт будет открыт уже к получасу игры. Гол в первые 30 минут матча оценивается в 1.69.

Артета получит урок

По большому счёту со многими предположениями экспертов можно согласиться. Конечно, есть риск, что игра не получится результативной, но обе команды имеют определённые проблемы в обороне, которые должны повлиять на зрелищность встречи и количество голов.

Когда команды в прошлом сезоне играли между собой основными составами, Артета не смог придумать способов, как остановить «Манчестер Сити» и персонально Холанда. Норвежец забивал «Арсеналу» в двух матчах чемпионата. Плюс нужно держать в уме летнюю перестройку «канониров», в перспективе новички сделают лондонцев сильнее, но пока они ещё не совсем сыгрались.

Атака у «канониров» очень мощная. Даже «Манчестер Сити» вряд ли устоит и сохранит свои ворота в неприкосновенности. Но победить «Арсеналу» это не поможет. У Гвардиолы есть чем ответить на все их козыри.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.26.

Экспресс с коэффициентом 9.37.

Марио Фернандес прокомментировал свой дебют за «Зенит» в РПЛ.

Хёйлунн перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 70 млн.

«ПСЖ» решил не продавать Маркиньоса «Аль-Насру».

Криштиану Роналду плеснул водой в оператора.