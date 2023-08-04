Малком: «Зенит» для меня – номер один

Бывший нападающий «Зенита» Малком оценил период карьеры в санкт-петербургском клубе. Ранее Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».
«В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды. Я прошёл путь до неё практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.
Здесь я впервые провёл 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне». Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один», — приводит слова Малкома Sports.ru.
Малком выступал за «Зенит» в период с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), обладателем Кубка страны (2019/2020) и четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023).
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