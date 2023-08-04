Магомед Оздоев близок к переходу в ПАОК

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев близок к уходу из турецкого клуба.
Как сообщает to10.gr, «Фатих Карагюмрюк» и ПАОК договорились о трансфере российского футболиста. Оздоев согласовал контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее сообщалось об интересе самарских «Крыльев Советов» к кандидатуре Магомеда Оздоева.
Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года. В составе турецкого клуба россиянин провёл 33 матча в рамках внутреннего первенства, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Ранее футболист играл за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек» (сейчас — «Ахмат»). С «Локомотивом» Оздоев становился бронзовым призёром чемпионата России, а в составе «Зените» четыре раза побеждал в Российской Премьер-Лиге.
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