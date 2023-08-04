В ЦСКА прокомментировали задержку перехода игрока «Пахтакора» Файзуллаева

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что из-за санкций московский клуб не может оплатить трансфер нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.
«Действительно, есть технические платёжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1». В «Пахтакоре» сообщали, что уже попрощались с вингером.
В сезоне-2022 Файзуллаев провёл 26 матчей за «Пахтакор» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.
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