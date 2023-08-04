Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА прокомментировали задержку перехода игрока «Пахтакора» Файзуллаева

В ЦСКА прокомментировали задержку перехода игрока «Пахтакора» Файзуллаева
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что из-за санкций московский клуб не может оплатить трансфер нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

«Действительно, есть технические платёжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1». В «Пахтакоре» сообщали, что уже попрощались с вингером.

В сезоне-2022 Файзуллаев провёл 26 матчей за «Пахтакор» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.

Материалы по теме
ЦСКА не может расплатиться с «Пахтакором» за переход Файзуллаева из-за санкций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023