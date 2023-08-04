Bild: Германия вдруг стала футбольным карликом, спортивный мир смеётся над нами

Обозреватель немецкого издания Bild Матис Брейгельманн ярко отреагировал на провал мужской и женской сборных Германии по футболу на последних чемпионатах мира, на которых те не смогли выйти в плей-офф.
«Национальные футбольные команды Германии когда-то были нашей гордостью. Мужчины выиграли титул чемпионов мира в 2014 году, а женщины одержали победу в чемпионате Европы летом 2022 года. А что теперь?
Мы внезапно стали футбольными карликами! И спортивный мир смеётся над нами. Фавориты турнира? Такое было когда-то…
Какой показатель определяет слабость одной из главных сборных мира? Мужчины и женщины проигрывают в главном турнире таким странам, как Южная Корея, Япония или Колумбия. Командам, над которыми нужно было бы доминировать. А они внезапно стали слишком сильными для Германии.
Главный сигнал тревоги — отсутствие качества! Кто из игроков обеих команд обладает талантом мирового уровня? Мало что приходит на ум, кроме ударов головой Попп и дриблинга Мусиалы.
Проблемы, проблемы, проблемы — и в поле зрения нет никого, кто мог бы вернуть немецкий футбол в нужное русло. Это очень грустно...» — написал Брейгельманн.
- 4 августа 2023
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