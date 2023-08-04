Игрок «Урала» Железнов: по меркам РПЛ Иванов крутой президент, он вообще топ

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов высоко оценил заслуги президента екатеринбургского клуба Григория Иванова. Также футболист отметил, что Иванову лучше не попадаться на глаза, когда тот в состоянии гнева.

«Викторович – вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.

Он на каждой тренировке «Урала» присутствует? Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдёт. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.

Он может «напихать» кому-то из футболистов? Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда всё по делу. Лучше не попадаться ему на глаза в таком состоянии [в гневе] (смеётся). Он же на каждой игре сидит с нами на скамейке. Там у него эмоции через край. Ну, это футбол, по-другому тут никак вообще. Мы же играем для болельщиков, он хочет, чтобы наша игра им нравилась», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».