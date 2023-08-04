Защитница сборной России рассказала, как команда выступила бы на ЧМ-2023

Защитница «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина предположила, как российская национальная команда выступила бы на женском чемпионате мира по футболу — 2023. По её мнению, российские футболистки смогли бы выйти из группы.

«Когда задумываюсь, что сборная России тоже могла бы быть там, то идут мурашки по коже… Сложно сказать, как мы там выступили бы, но есть ощущение, что из группы вышли бы. Если учесть, что мы обыгрывали Португалию и выбили их в стыковых матчах за путёвку на чемпионат Европы, которая простила США на последних минутах (видимо, за все их предыдущие заслуги), попав в штангу, то шансы были бы у нас точно не маленькие», — написала Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата».