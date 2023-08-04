«Есть Марта, Роналду и Месси». Футболистка сборной России — в восторге от ЧМ-2023

Вероника Куропаткина Защитница ЖФК «Зенит» Я не открою Америки, если скажу, что по уровню, организации, вовлечённости, премиальным, количеству участников и так далее – это самый топовый чемпионат мира среди женских сборных. И команды это доказывают каждый раз, выходя на поле. Да, безусловно, есть пять-шесть команд, которые не набрали ни одного очка. Но! Даже Гаити (дебютантки ЧМ) с 10 млн населения дали бой в матчах с Англией и Китаем. Могли как минимум забивать, как максимум – забирать очки. Пропустили лишь два гола, и оба с пенальти.

Так что начинается новая эра женского футбола, которая уже очевидна всем. И отрицать это или не признавать именно женский футбол (в нашей стране) уже не получится.

Самые классные матчи – когда побеждает или выходит из группы тот, на кого не ставили. Вот пример: Колумбия обыграла Германию — 2:1. Это же шок, это же кайф! Мой папа (большой фанат футбола, в первую очередь – женского) сказал, что игра Колумбии – это лучшее, что он пока что видел на этом ЧМ.

А Ямайка! Аргентина – Ямайка — уже не 5:0, как в песне. Теперь другие реалии: Аргентина едет домой, а Ямайка – с первой победой на ЧМ, одним забитым и нулём пропущенных мячей – идёт в плей-офф. Отправляя легенду легенд, вечно молодую бразильянку Марту Красные Губки, домой. Видела вживую её один раз, но не осмелилась подойти сфотографироваться после матча. И зря, больше такой возможности, наверное, не представится.

Жалко, когда такие легенды прекращают выступление на подобных турнирах, но это жизнь. Вообще, сейчас уходит целая династия топовых футболисток из разных стран. И появляются молодые звёздочки. Но это что-то совсем другое, необъяснимое. Можно сравнить с ситуацией в мужском футболе – с Роналду и Месси. Условные younger perspective players – такие как Холанд и Мбаппе — также много забивают, также выигрывают трофеи, крутят невообразимые финты на высокой скорости и играют в топовых командах. Но всё равно ощущения какие-то не такие… Нет ощущения магии. Наверное, нам всем нужно время, чтобы привыкнуть к новым лицам, или же звёзды такого уровня ещё не родились, чтобы заменить действующих.

Марта Фото: Buda Mendes/Getty Images

Ну и, конечно же, матч Япония – Испания. Я отдаю предпочтение Испании, но то, как сыграли японки, нужно помещать в учебники. И показывать, как надо играть в футбол вторым номером с владением 23% и четырьмя просто невероятными голами в контратаках. Очень жалко одну из команд-хозяек турнира Новую Зеландию. Было бы здорово, если бы они вышли в плей-офф, не хватило разницы мячей.

Очень понравились сборные Ирландии, Аргентины. А сборная Панамы смогла забить три гола Франции! Да, они проиграли 3:6, но вдумайтесь, сборная Панамы (ПАНАМЫ!) забивает три мяча Франции.

В принципе, про каждую сборную можно рассказать много интересного, но тогда получится книга. Сюрпризов на этом ЧМ уже немало, а в плей-офф, возможно, будет ещё больше.

Женская сборная Японии Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Все научились не только обороняться, но и играть в футбол – именно играть. Разыгрывать от ворот, вскрывать оборону соперника, проводить классные комбинации в одно-два касания. Женский футбол действительно стало интереснее смотреть. Я большой фанат с детства, но честно признаюсь, что женский футбол начала смотреть только два-три года назад.

Скажу честно, переписываю абзац про плей-офф уже третий раз, потому что сначала, значит, вылетает Бразилия, а потом и Германия. Ну что за чудеса на этом турнире? Думаю, что такие сенсации – главный показатель прогресса женского футбола по всему миру. От Южной Кореи до Ямайки и Марокко.

Матчи 1/8 финала будут максимально интригующими, потому что все, кто вышел, – очень сильные. Сложно делать какие-то прогнозы, но почему-то кажется, что больших счетов не будет. Сборная Швейцарии с низким блоком обороны сыграет с Испанией, которая, как мы видели, не сильно-то умеет вскрывать насыщенную оборону соперника. Но вдруг тики-така поможет им в этом матче.

В матче Япония – Норвегия всё могут решить один стандарт и рост скандинавок, а, возможно, шустрые японские футболистки снова проведут три контратаки и забьют три гола. Я буду болеть именно за них на этом мундиале, уж очень они зацепили меня своей игрой (3 игры – 3 победы, разница мячей — 11:0).

Швеция с США – тут даже комментировать не надо, афиша говорит сама за себя. Нельзя пропустить ни один матч, их и так уже осталось немного. К сожалению.

Женская сборная США Фото: Buda Mendes/Getty Images

Мало сказала про Китай, с которым мы, женская сборная России, недавно встречались. Ещё на сборах складывалось ощущение, что либо Китай находился под нагрузками, либо с ними действительно можно играть. ЧМ показал, что они всё-таки не были под нагрузками. Сейчас у них идёт перестройка команды, много молодых игроков, отметила бы номер 19 – Чжан Линьян.

Когда задумываюсь, что сборная России тоже могла бы быть там, то идут мурашки по коже… Сложно сказать, как бы мы там выступили, но есть ощущение, что из группы вышли бы. Если учесть, что мы обыгрывали Португалию и выбили их в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы, а она простила США на последних минутах (видимо, за все их предыдущие заслуги), попав в штангу, то шансы были бы у нас точно немаленькие.

Вероника Куропаткина Фото: РФС

В женском футболе главное – психология. Маятник всегда может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Ты можешь выйти фаворитом и скрутиться, а можешь быть тем, на кого никто не ставит, и совершить сенсацию. Почитайте, как мужская сборная Дании выиграла чемпионат Европы 1992 года. Заинтригую вас фактом, что они не должны были туда ехать, и их всех вырвали из отпуска, а на подготовку было всего 10 дней.

Посмотрим, какой из меня осьминог Пауль, но мне кажется, что все три лучшие команды ЧМ будут с разных континентов. И что это значит? А то, что неизвестно, что лучше – быть высокими и мощными, как практически все в Европе, или максимально дисциплинированными и цепкими, как представители Азии. А может, просто нужно родиться с сумасшедшими генами и рвать всех на своём пути за счёт природных качеств. Нет ответа на этот вопрос и никогда не будет – этим и интересен футбол.

Так что собираемся все у экранов и смотрим ЖЕНСКИЙ чемпионат мира! 5 августа начнётся раунд плей-офф.

Расписание матчей 1/8 финала:

5 августа Швейцария — Испания, 08:00 Япония — Норвегия, 11:00

6 августа Нидерланды — ЮАР, 05:00 Швеция — США, 12:00

7 августа Англия — Нигерия, 10:30 Австралия — Дания, 13:30