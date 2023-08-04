Захарян не хочет переходить в «Страсбург», «Динамо» тоже против трансфера

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не настроен переходить во французский «Страсбург» из-за статуса клуба. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к футболисту.
«Сделка со «Страсбургом» по Захаряну вряд ли состоится. Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире – в Англии наверняка будут чинить препятствия переходу россиянина.
«Динамо» рассчитывает оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Захаряна – в истории со «Страсбургом» на эту сумму претендуют посредники. Спрос на Захаряна в Европе высокий. Очевидно, что до закрытия трансферного окна будут более интересные предложения и для карьеры игрока, и для интересов клуба. Ранее сообщалось, что предложение «Страсбурга» действует до конца недели», — сказал источник.
20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Ранее от перехода полузащитника в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио».
- 4 августа 2023
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