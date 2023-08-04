«Лацио», отказавшийся от Захаряна из-за отсутствия паспорта ЕС, решил подписать японца

Римский «Лацио» в своём «твиттере» опубликовал фотографии с японским полузащитником Даити Камадой, который проходит медосмотр для перехода в итальянский клуб. Игрок находится в статусе свободного агента.
Фото: ФК «Лацио»
Отметим, что о переходе Камады «Лацио» ещё не объявлял, однако японский полузащитник уже сфотографировался в футболке с эмблемой римского клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лацио» выбирал между подписанием Камады и приобретением у московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. По информации СМИ, римляне отказались от перехода россиянина из-за позиции главного тренера команды Маурицио Сарри, требовавшего подписать опытного игрока.
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснял отказ от Захаряна отсутствием у римлян мест в заявке для футболистов, не являющихся гражданами стран Евросоюза. У Камады тоже нет паспорта какой-либо европейской страны, он заигран за сборную Японии.
- 4 августа 2023
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