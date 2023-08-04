Гранат: в РПЛ нет большой разницы между клубами, каждый способен обыграть любого соперника

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ, в котором «Спартак» встретится с «Рубином».

«Что ожидать от матча «Рубин» – «Спартак»? Думаю, что будет непростой матч для обеих команд. Мне кажется, «Спартаку» даже попроще сейчас, они здорово начали сезон. Плюс в Казани всегда очень много приходят болеть за «Спартак». Сколько я там играл, мне казалось, что мы встречаемся с ними на выезде. Поэтому непросто будет что одной команде, что другой.

В каком случае «Рубин» может рассчитывать на победу в этой игре? «Рубин» может выиграть, если выполнит установку тренера, а также удача будет на их стороне. Сейчас вообще в чемпионате России нет большой разницы между клубами. Каждая команда способна в одном отдельном матче собраться и выиграть у любого соперника», — приводит слова Граната «Татар-информ».