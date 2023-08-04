Масалитин — о Файзуллаеве в ЦСКА: зачем брать иностранца, если есть перспективный Арбузов

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о переходе узбекистанского вингера Аббосбека Файзуллаева в стан армейцев.

«Игрок перспективный, но на этой позиции играет перспективный Арбузов. Понятно, что люди с таким ростом должны обладать взрывной скоростью и резкостью. Возможно, он будет близок к игрокам типа Аршавина. Надо смотреть.

Из минусов, скорее всего, это силовая борьба и игра вверху. Надо смотреть, как он впишется и как его будут использовать. Я не понимаю, зачем брать иностранца, если есть молодой и перспективный Арбузов. Не было бы вопросов, если бы приходил опытный игрок. Присмотримся, что из себя представляет Файзуллаев», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, несколько часов назад ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним игроком сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым, который является воспитанником «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.