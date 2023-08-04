Женский «Локомотив» представил юбилейную форму
Поделиться
Женский футбольный клуб «Локомотив» представил новую форму, посвящённую пятилетнему юбилею со дня основания команды.
«Новая форма наших девчонок специально к юбилейному сезону. Вместе с девчатами из основы форму представили юные футболистки команды U9. За пять лет ЖФК «Локомотив» завоевал все трофеи женского футбола: золотые медали, Кубки и Суперкубки. А теперь мы ждём побед не только от главной команды, но и от нового поколения футболисток», — сообщает пресс-служба московского клуба.
28 февраля 2018 года было официально объявлено, что в системе футбольного клуба «Локомотив» появилась женская команда. За эти пять лет москвички стали чемпионками России, двукратными обладательницами Кубка России и дважды выигрывали Суперкубок.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:27
-
17:00
-
16:46
-
16:40
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:29
-
14:29
-
14:18
-
14:09
-
14:09
-
13:55
-
13:54
-
13:35
-
13:31
-
13:30
Партнерский контент