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Женский «Локомотив» представил юбилейную форму

Женский «Локомотив» представил юбилейную форму
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Женский футбольный клуб «Локомотив» представил новую форму, посвящённую пятилетнему юбилею со дня основания команды.

«Новая форма наших девчонок специально к юбилейному сезону. Вместе с девчатами из основы форму представили юные футболистки команды U9. За пять лет ЖФК «Локомотив» завоевал все трофеи женского футбола: золотые медали, Кубки и Суперкубки. А теперь мы ждём побед не только от главной команды, но и от нового поколения футболисток», — сообщает пресс-служба московского клуба.

28 февраля 2018 года было официально объявлено, что в системе футбольного клуба «Локомотив» появилась женская команда. За эти пять лет москвички стали чемпионками России, двукратными обладательницами Кубка России и дважды выигрывали Суперкубок.

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