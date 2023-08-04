«Спартак» объявил о переходе Зорина в минское «Динамо»
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Московский «Спартак» официально объявил о переходе атакующего полузащитника Даниила Зорина в минское «Динамо» на правах аренды.
Россиянин Даниил Зорин начнёт сезон в аренде в минском «Динамо». Соглашение между клубами по аренде 19-летнего полузащитника рассчитано до ближайшего зимнего трансферного окна и не предусматривает права выкупа, сообщают в пресс-службе московского клуба.
В сезоне-2022/2023 молодой футболист шесть раз выходил на поле за основой состав московского «Спартака». Даниил провёл четыре матча в Кубке России и две игры в чемпионате, отметившись одной результативной передачей.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет € 100 тыс.
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