Спортивный директор ЦСКА Мовсесьян прокомментировал трансфер Файзуллаева

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о потенциале узбекского полузащитника Аббоса Файзуллаева.

«Аббос привлёк наше внимание яркой игрой за свой клуб и в том числе за сборную. На Кубке Азии мы его смотрели, он подтвердил наши предположения о его потенциале. Дальше был показательный чемпионат мира, когда уже уровень сопротивления был выше, и он опять показал очень высокий уровень мастерства.

Это будет проект клуба по развитию Аббоса, и мы уверены в том, что у нас получится это сделать: Аббос разовьётся в очень высококвалифицированного футболиста и будет радовать наших болельщиков», – сказал Мовсесьян в интервью клубной пресс-службе.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено сегодня, 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.