«Торино» хочет вернуть Малиновского в Серию А из «Марселя»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может вернуться в Серию А всего через полгода после перехода в марсельский «Олимпик». Об интересе к футболисту со стороны «Торино» сообщает Джанлука Ди Марцио.

Малиновский считался игроком основного состава, когда выступал за «Аталанту» с 2019 года по январь 2023-го. Прошлой зимой хавбека арендовал французский «Марсель», причём в договор включили обязательство выкупить игрока за € 10 млн, не считая бонусов (до € 3 млн).

Тем не менее адаптация украинца во Франции затянулась (провёл 15 матчей, забив два гола). Кроме того, клуб уволил Игора Тудора, креатурой которого был Малиновский, на его место пригласив другого специалиста, Марселино.

Немаловажным фактором, побуждающим футболиста покинуть Францию, являются также личные обстоятельства – семья Руслана хорошо устроилась в Италии и регулярно выражает недовольство тем, что им пришлось переехать в Марсель.

За «Аталанту» Малиновский провёл 143 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 28 результативных передач.