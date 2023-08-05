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«Лукойл» стал новым спонсором хорватского «Хайдука»

«Лукойл» стал новым спонсором хорватского «Хайдука»
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Компания «Лукойл-Хорватия» стала новым спонсором «Хайдука». Об этом сообщил официальный сайт хорватского клуба.

«Мы увидели искреннее желание сделать что-то вместе. Учитывая, что я сам из предпринимательской среды, я могу понять, какая это работа, но в «Хайдуке» всегда есть ещё одна составляющая — эмоции. Неслучайно одна из крупнейших мировых нефтяных компаний выбрала «Хайдук». Я считаю, что это только начало. Мы подписываем контракт в сложных условиях для «Хайдука» и «Лукойла», для Европы и мира. Но именно поэтому это важно, потому что то, что подписано в трудные времена, остаётся постоянным», — сказал председатель правления «Хайдука» Лукша Якобушич.

На рынке Хорватии сеть «Лукойл» с 46 АЗС занимает третье место, при этом она присутствует в районе Сплита с семью АЗС и в Далмации с 17.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Хорватии «Хайдук» занял второе место.

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