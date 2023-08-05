«Динамо» близко к приобретению полузащитника «Бенфики» Чикиньо за € 4 млн

Московское «Динамо» решительно настроено подписать полузащитника лиссабонской «Бенфики» Чикиньо. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, российский клуб добился значительно прогресса в переговорах по трансферу футболиста, а руководство бело-голубых находится сейчас в Лиссабоне. Отмечается, что в «Бенфике» пришли к выводу, что Чикиньо продолжит карьеру в «Динамо».

Зарплата Чикиньо в «Динамо» будет больше, чем есть у игрока в «Бенфике», а лиссабонский клуб может получить за полузащитника около € 4 млн.

28-летний Чикиньо в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе «Бенфики» полузащитник стал чемпионом Португалии.