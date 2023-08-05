«Динамо» близко к приобретению полузащитника «Бенфики» Чикиньо за € 4 млн
Поделиться
Московское «Динамо» решительно настроено подписать полузащитника лиссабонской «Бенфики» Чикиньо. Об этом сообщает O Jogo.
По информации источника, российский клуб добился значительно прогресса в переговорах по трансферу футболиста, а руководство бело-голубых находится сейчас в Лиссабоне. Отмечается, что в «Бенфике» пришли к выводу, что Чикиньо продолжит карьеру в «Динамо».
Зарплата Чикиньо в «Динамо» будет больше, чем есть у игрока в «Бенфике», а лиссабонский клуб может получить за полузащитника около € 4 млн.
28-летний Чикиньо в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе «Бенфики» полузащитник стал чемпионом Португалии.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:10
-
08:09
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:47
-
04:55
-
04:36
-
04:28
-
04:25
-
04:12
Партнерский контент