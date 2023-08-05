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Коло Муани сообщил руководству «Айнтрахта», что хочет уйти из клуба этим летом

Коло Муани сообщил руководству «Айнтрахта», что хочет уйти из клуба этим летом
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Нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани впервые сообщил руководству франкфуртцев, что хочет покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, в Коло Муани заинтересован «ПСЖ», который займётся переговорами по покупке форварда после завершения сделки по переходу нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Также в игроке «Айнтрахта» заинтересована мюнхенская «Бавария».

«Айнтрахт» не исключает возможность продажи Коло Муани.

24-летний Коло Муани связан контрактом с «Айнтрахтом» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 80 млн.

В прошлом сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 голевых передач в 46 матчах.

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