Глебов: готов ли я уйти из «Ростова»? А какие у меня есть варианты?

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба, отметив, что такой вариант будет возможен, только если ростовчанам поступит достойное предложение. Также футболист рассказал, что лично ему никто ничего не предлагал.

«Трансферные слухи вокруг меня? Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова». Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.

Готов ли я сам? А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут. Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера», — приводит слова Глебова «Спорт-экспресс».

Ранее в СМи появлялась информация, что Глебовым интересуется московский «Спартак».