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«Прыгнули выше головы». Капитан «Ростова» Глебов — о результатах команды в прошлом сезоне

«Прыгнули выше головы». Капитан «Ростова» Глебов — о результатах команды в прошлом сезоне
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в прошлом сезоне, признавшись, что ростовчане превзошли ожидания, заняв итоговое четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Футболист заявил, что считает итог достойным и нормальным.

«Конечно, все расстроились, я тоже. Мы достаточно ровно шли по сезону и в концовке такая осечка… Но, если трезво оценить результат — прыгнули выше головы.

Разочарование было, быть может, неделю. Но если сесть и спокойно посмотреть, без эмоций на нашу логистику, на то, что в команде много молодых ребят, что очень много основных игроков в концовке были травмированы — тогда можно сказать, что выступили достойно. Могли больше? Да. Счастливы? Нет. Нормальный результат? Да», — приводит слова Глебова «Спорт-экспресс».

В двух матчах нового сезона РПЛ «Ростов» набрал четыре очка.

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